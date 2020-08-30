Экс-управленца из Нафтогаза подозревают в хищении 1,7 миллиона

30.08.2020 00:53

Укринформ

Правоохранители разоблачили преступную схему растраты и завладения средствами предприятия, входящего в группы НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Нацполицию.

В ходе следствия правоохранители установили, что руководитель компании разработал «схему» завладения ее средствами.

«В течение 2018-2019 годов, с нарушением требований действующего законодательства, на основании выданных им приказов были безосновательно выплачены производственные премии на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тысяч гривень — непосредственно директору общества», — говорится в сообщении.

Как отмечается, полицейские собрали достаточно доказательств причастности должностного лица к растрате и завладению средствами.

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28 августа бывшему директору структурного подразделения НАК сотрудники Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Продолжаются следственные и процессуальные действия.

По материалам: ukrinform.ru