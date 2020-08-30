Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 30 августа

В Украине продолжается активно расти число заболевших коронавирусом. На сегодняшний день уже выявлено почти 120 000 случаев. В мире число зараженных выросло к 25,1 миллиону.

Об этом пишет «НБН«.

Как поведали в СНБО, за вчерашний день в Украине было выявлено ещё 2 096 случаев COVID-19. В общем число зараженных выросло к 119 074, из которых:

умерли — 2 527 (+ 35 за день) выздоровели — 56 734 продолжают лечение — 59 813

Число зараженных в регионах и Киеве:

Львовская область — 14 356 (+ 188)

г. Киев — 13 093 (+ 109)

Черновицкая область — 10 145 (+ 148)

Ровенская область — 9 098 (+ 79)

Ивано-Франковская область — 9 014 (+ 171)

Харьковская область — 8 889 (+ 198)

Закарпатская область — 7 456 (+ 71)

Одесская область — 7 094 (+ 173)

Тернопольская область — 5 865 (+ 160)

Киевская область — 5 580 (+ 91)

Волынская область — 5 417 (+ 47)

Винницкая область — 3 948 (+ 76)

Житомирская область — 3 213 (+ 58)

Хмельницкая область — 2 402 (+ 105)

Днепропетровская область — 2 306 (+ 70)

Черниговская область — 1 777 (+ 32)

Запорожская область — 1 558 (+ 38)

Черкасская область — 1 538 (+ 56)

Сумская область — 1 456 (+ 58)

Донецкая область — 1 416 (+ 47)

Николаевская область— 1 169 (+ 51)

Кировоградская область — 810 (+ 15)

Полтавская область — 770 (+ 32)

Херсонская область — 392 (+ 6)

Луганская область — 312 (+ 17)

Больше всего новых заболевших выявили в Харьковской, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Киеве.

В мире вирусом COVID-19 заболели уже 25 187 740 (+ 251 815 за день) человек.Из этого числа:

умерли — 847 040 (+ 5 202 за день) выздоровели — 17 538 713 (+ 223 235 за день) продолжают лечение — 6 801 987

Страны, с самым высоким числом зараженных:

США — 6 139 466

Бразилия — 3 846 965

Индия — 3 546 705

Россия — 990 326

Перу — 639 435

ЮАР — 622 551

Колумбия — 599 914

Мексика — 591 712

Испания — 455 621

Чили — 408 009

Аргентина — 401 239

Иран — 371 816

Великобритания — 332 752

Саудовская Аравия — 313 911

Бангладеш — 308 925

Франция — 304 947

Пакистан — 295 636

Турция — 267 064

Италия — 266 853

Германия — 242 825

Ирак — 227 446

Филиппины — 217 396

Индонезия — 169 195

Канада — 129 639

Украина — 119 074

Катар — 118 407

Боливия — 115 354

Израиль — 113 623

Эквадор — 112 906

Казахстан — 105 684

Напомним, ранее мы сообщали, как отличить коронавирус от обычной простуды.