Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 30 августа

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В Украине продолжается активно расти число заболевших коронавирусом. На сегодняшний день уже выявлено почти 120 000 случаев. В мире число зараженных выросло к 25,1 миллиону.

Коронавирус
Коронавирус. Фото — objectiv.tv

Об этом пишет «НБН«.

Как поведали в СНБО, за вчерашний день в Украине было выявлено ещё 2 096 случаев COVID-19. В общем число зараженных выросло к 119 074, из которых:

  1. умерли — 2 527 (+ 35 за день)
  2. выздоровели — 56 734
  3. продолжают лечение — 59 813

Число зараженных в регионах и Киеве:

  • Львовская область — 14 356 (+ 188)
  • г. Киев — 13 093 (+ 109)
  • Черновицкая область — 10 145 (+ 148)
  • Ровенская область — 9 098 (+ 79)
  • Ивано-Франковская область — 9 014 (+ 171)
  • Харьковская область — 8 889 (+ 198)
  • Закарпатская область — 7 456 (+ 71)
  • Одесская область — 7 094 (+ 173)
  • Тернопольская область — 5 865 (+ 160)
  • Киевская область — 5 580 (+ 91)
  • Волынская область — 5 417 (+ 47)
  • Винницкая область — 3 948 (+ 76)
  • Житомирская область — 3 213 (+ 58)
  • Хмельницкая область — 2 402 (+ 105)
  • Днепропетровская область — 2 306 (+ 70)
  • Черниговская область — 1 777 (+ 32)
  • Запорожская область — 1 558 (+ 38)
  • Черкасская область — 1 538 (+ 56)
  • Сумская область — 1 456 (+ 58)
  • Донецкая область — 1 416 (+ 47)
  • Николаевская область— 1 169 (+ 51)
  • Кировоградская область — 810 (+ 15)
  • Полтавская область — 770 (+ 32)
  • Херсонская область — 392 (+ 6)
  • Луганская область — 312 (+ 17)

Больше всего новых заболевших выявили в Харьковской, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Киеве.

В мире вирусом COVID-19 заболели уже 25 187 740 (+ 251 815 за день) человек.Из этого числа:

  1. умерли — 847 040 (+ 5 202 за день)
  2. выздоровели — 17 538 713 (+ 223 235 за день)
  3. продолжают лечение — 6 801 987

Страны, с самым высоким числом зараженных:

  • США — 6 139 466
  • Бразилия — 3 846 965
  • Индия — 3 546 705
  • Россия — 990 326
  • Перу — 639 435
  • ЮАР — 622 551
  • Колумбия — 599 914
  • Мексика — 591 712
  • Испания — 455 621
  • Чили — 408 009
  • Аргентина — 401 239
  • Иран — 371 816
  • Великобритания — 332 752
  • Саудовская Аравия — 313 911
  • Бангладеш — 308 925
  • Франция — 304 947
  • Пакистан — 295 636
  • Турция — 267 064
  • Италия — 266 853
  • Германия — 242 825
  • Ирак — 227 446
  • Филиппины — 217 396
  • Индонезия — 169 195
  • Канада — 129 639
  • Украина — 119 074
  • Катар — 118 407
  • Боливия — 115 354
  • Израиль — 113 623
  • Эквадор — 112 906
  • Казахстан — 105 684

Напомним, ранее мы сообщали, как отличить коронавирус от обычной простуды.


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