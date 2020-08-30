Коронавирус в Украине и мире: последние данные по состоянию на 30 августа
В Украине продолжается активно расти число заболевших коронавирусом. На сегодняшний день уже выявлено почти 120 000 случаев. В мире число зараженных выросло к 25,1 миллиону.
Об этом пишет «НБН«.
Как поведали в СНБО, за вчерашний день в Украине было выявлено ещё 2 096 случаев COVID-19. В общем число зараженных выросло к 119 074, из которых:
- умерли — 2 527 (+ 35 за день)
- выздоровели — 56 734
- продолжают лечение — 59 813
Число зараженных в регионах и Киеве:
- Львовская область — 14 356 (+ 188)
- г. Киев — 13 093 (+ 109)
- Черновицкая область — 10 145 (+ 148)
- Ровенская область — 9 098 (+ 79)
- Ивано-Франковская область — 9 014 (+ 171)
- Харьковская область — 8 889 (+ 198)
- Закарпатская область — 7 456 (+ 71)
- Одесская область — 7 094 (+ 173)
- Тернопольская область — 5 865 (+ 160)
- Киевская область — 5 580 (+ 91)
- Волынская область — 5 417 (+ 47)
- Винницкая область — 3 948 (+ 76)
- Житомирская область — 3 213 (+ 58)
- Хмельницкая область — 2 402 (+ 105)
- Днепропетровская область — 2 306 (+ 70)
- Черниговская область — 1 777 (+ 32)
- Запорожская область — 1 558 (+ 38)
- Черкасская область — 1 538 (+ 56)
- Сумская область — 1 456 (+ 58)
- Донецкая область — 1 416 (+ 47)
- Николаевская область— 1 169 (+ 51)
- Кировоградская область — 810 (+ 15)
- Полтавская область — 770 (+ 32)
- Херсонская область — 392 (+ 6)
- Луганская область — 312 (+ 17)
Больше всего новых заболевших выявили в Харьковской, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Киеве.
В мире вирусом COVID-19 заболели уже 25 187 740 (+ 251 815 за день) человек.Из этого числа:
- умерли — 847 040 (+ 5 202 за день)
- выздоровели — 17 538 713 (+ 223 235 за день)
- продолжают лечение — 6 801 987
Страны, с самым высоким числом зараженных:
- США — 6 139 466
- Бразилия — 3 846 965
- Индия — 3 546 705
- Россия — 990 326
- Перу — 639 435
- ЮАР — 622 551
- Колумбия — 599 914
- Мексика — 591 712
- Испания — 455 621
- Чили — 408 009
- Аргентина — 401 239
- Иран — 371 816
- Великобритания — 332 752
- Саудовская Аравия — 313 911
- Бангладеш — 308 925
- Франция — 304 947
- Пакистан — 295 636
- Турция — 267 064
- Италия — 266 853
- Германия — 242 825
- Ирак — 227 446
- Филиппины — 217 396
- Индонезия — 169 195
- Канада — 129 639
- Украина — 119 074
- Катар — 118 407
- Боливия — 115 354
- Израиль — 113 623
- Эквадор — 112 906
- Казахстан — 105 684
Напомним, ранее мы сообщали, как отличить коронавирус от обычной простуды.