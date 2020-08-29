Как быстро отличить коронавирус COVID-19 от обычного гриппа: это должны знать все

Коронавирус COVID-19 становится все более агрессивным. По состоянию на 29 августа число летальных случаев от этой инфекции в мире достигло 838 тысяч человек.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Учитывая тот фактор, что начиная с осени будет распространяться и обычный грипп, важно уметь отличать симптомы COVID-19 от гриппа и других вирусных инфекций.

Американскими учеными разработана модель последовательности проявления симптомов, которая позволяет четко определить заражение коронавирусом.

Сами по себе изначально симптомы проявления COVID-19 у пациентов схожи с симптоматикой других вирусно-респираторных заболеваний, включая и грипп: высокая температура, кашель, возникновение проблем с ЖКТ. Главное отличие оказалось в последовательности проявления симптомов болезни.

Ученые из Южно-Калифорнийского университета провели исследования данных историй болезней 55 000 человек, которые были дополнены анализом данных 1 100 дополнительных случаев, полученных из Китая, а также набором из 2470 случаев заболевания гриппом в Северной Америке, Европе и Южном полушарии за период с 1994 по 1998 год.

Анализ этих данных показал, что, как правило, организм человека реагирует на заражение коронавирусной инфекцией повышением температуры, а затем появляется кашель, боли в мышцах, после этого подключается тошнота или рвота, а в конце начинается диарея.

При заражении гриппом сначала появляется кашель, а затем повышается температура и появляется диарея.

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