Многочисленные исчезновения людей на Донбассе: в МККК заявили об опасной тенденции

Общество
Родион Власов0
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Ситуация с пропавшими без вести на Донбассе всерьез обеспокоила Международный Комитет Красного Креста. С начала конфликта зафиксировано 1 500 случаев пропажи людей. Эксперты отмечают, что столь пугающе большое количество исчезновений связано именно с военным конфликтом.

Флаг МККК
Флаг МККК. Фото — interfax.com.ua

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на DonPress.

Отмечается, что лишь половину из общей численности пропавших на Донбассе удалось отыскать. Более чем в 750 случаях исчезновений поиски не увенчались успехом.

«Общее количество пропавших без вести на Донбассе достигло отметки в 1 500. Больше половины пропавших так и не были найдены. 95% из пропавших без вести это мужчины, большая часть пропавших являются простыми мирными гражданами», — сказано в пресс-релизе Красного Креста.

Сотрудники МККК призывают людей, которые в результате конфликта на Донбассе не могут найти своих близких, звонить по номеру 0800 300 155. Позвонив по этому номеру, вы сможете получить поддержку Красного Креста и всю необходимую информацию о том, что нужно делать для регистрации факта пропажи человека.

Напомним, как сообщалось ранее, сложная ситуация на КПВВ Донбасса: жители «ДНР» обратились к «властям» с важным требованием.


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