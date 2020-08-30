Под посольством Беларуси в Киеве провели акцию "День рождения диктатора”

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30.08.2020 16:27

Укринформ

Под Посольством Республики Беларусь в Киеве 30 августа, в день, когда президенту Беларуси Александру Лукашенко исполняется 66 лет, состоялась акция “День рождения диктатора”.

Как сообщает корреспондент Укринформа, участие в мероприятии приняли около 50 человек.

Они принесли под стены диппредставительства флаги Беларуси, плакаты “Мы выйдзем шчыльнымі радамі” и “Свабоду Севярынцу!", а также букет из сухих растений.

Под посольством Беларуси в Киеве провели акцию «День рождения диктатора» // Фото: Павел Багмут Укринформ

Активисты требовали освободить незаконно заключенных во время протестов в Беларуси.

Участники акции также скандировали “Лукашенко в автозак” и “Жыве Беларусь!”.

Как сообщалось, в Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

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Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 7 тысяч человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили по меньшей мере о пяти погибших во время протестов.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.

По материалам: ukrinform.ru