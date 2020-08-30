В Украине отмечают День шахтера

30.08.2020 10:22

Укринформ

В Украине в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности — День шахтера.

Как сообщает Укринформ, этот праздник установлен Указом Президента от 16 августа 1993 года «в поддержку инициативы работников угольной промышленности».

Ранее в департаменте информационной и внутренней политики Донецкой облгосадминистрации сообщили, что 30 августа, в День шахтера, премьер-министр Денис Шмыаль планирует посетить Донецкую область.

По материалам: ukrinform.ru