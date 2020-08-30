Зеленский отметил государственными наградами шахтеров

30.08.2020 13:57

Укринформ

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами работников угольной отрасли за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Наши шахтеры всегда были охранниками энергетической безопасности государства. Ваша сложная и опасная работа – нужна и важна. Благодарен за каждую секунду света и градус тепла в наших с вами домах», – заявил Зеленский.

Как отмечается, соответствующий указ № 367/2020 глава государства подписал по случаю Дня шахтера.

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Так, Президент наградил одного горняка орденом «За заслуги» ІІ степени, пятеро – орденом «За заслуги» ІІІ степени, двенадцать – орденом «За доблестный шахтерский труд» III степени, восемь – медалью «За працю і звитягу» и одного – орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Кроме того, одному шахтеру присвоено почетное звание «Заслуженный горняк Украины», а еще двенадцати – «Заслуженный шахтер Украины».

Обнародованный на сайте Президента соответствующий указ датирован 29 августа 2020 года.

Как сообщал Укринформ, в Украине в последнее воскресенье августа отмечается профессиональный праздник работников угольной промышленности — День шахтера. В этом году праздник пришелся на 30 августа.

По материалам: ukrinform.ru