"Антонов" начал производить самолеты без российских деталей

31.08.2020 20:29

Укринформ

Со стапелей государственного авиастроительного предприятия «Антонов» сошел планер первого серийного транспортного самолета Ан-178 без российских комплектующих.

Об этом в интервью Укринформу сообщил президент ГП "Антонов" Александр Лось.

«Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков», — сказал Лось.

По его словам, именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть — отечественного. «Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу», — сказал президент ГП «Антонов».

Читайте также: Туалеты в японских самолетах можно будет открыть локтем — новые дверные ручки уже тестируют

Ан-178 — украинский ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Разработан киевским ГП «Антонов» на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200).

Создание самолета началось в 2010 году, первый полет самолет совершил 7 мая 2015 года.

По материалам: ukrinform.ru