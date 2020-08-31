Бренд "Ukraine NOW" представляет видеопризнание Украины от иностранных гостей — Мендель

31.08.2020 15:19

Укринформ

Всемирно известные иностранные друзья Украины записали видеообращение и рассказали, в чем они симпатизируют стране.

Видео презентуют на Фб-странице Ukraine NOW, сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Президента Юлии Мендель в Фейсбук.

"В ежедневном потоке забот мы часто забываем ценить таланты людей вокруг, подарки судьбы и нашу Украину — прекрасную во многих измерениях. А вот иностранцы, которые посещают Украину, видят это сразу и умеют оценить. Уже с завтрашнего дня на странице Ukraine NOW стартует ряд видеопризнаний Украины от мировых инфлюенсеров", — написала Мендель.

Она также отметила, что пользователи Фейсбук могут присоединиться к игре и угадать, чье видеопризнание будет опубликовано первым, и получат за это подарки от Ukraine NOW.

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Как сообщалось, Ukraine NOW — это самая масштабная международная маркетинговая кампания украинского правительства, которая стартовала в 2018 году. Ее цель — сформировать бренд Украины в мире, привлечь в страну инвестиции и улучшить туристический потенциал.

По материалам: ukrinform.ru