Двух экспертов по делу Шеремета привлекли к дисциплинарной ответственности — адвокат Кузьменко

31.08.2020 16:46

Укринформ

По результатам рассмотрения жалобы защиты фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача и волонтера Юлии Кузьменко двух судебных экспертов — Юрия Ирхина и Андрея Семенца — привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщил ее адвокат Тарас Безпалый.

"Экспертов Ирхина и Семенца привлечь к дисциплинарной ответственности за их портретно-психологическую экспертизу (единственное доказательство причастности Юли Кузьменко к убийству Павла Шеремета). Не помог даже визит Рувина (руководитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин — ред.) перед заседанием комиссии", — подчеркнул он.

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Как сообщал Укринформ, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве Шеремета. Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

11 августа 2020 года Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения Кузьменко на круглосуточный домашний арест. Другой фигурант этого дела Андрей Антоненко сейчас остается в СИЗО. Дугарь еще в мае избрали меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. гривень.

25 августа Шевченковский райсуд назначил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по существу на 4 сентября судом присяжных.

По материалам: ukrinform.ru