Круг контактных лиц с больным COVID-19 определяет эпидемиолог и семейный врач — Степанов

31.08.2020 11:39

Укринформ

Круг контактных людей с больным коронавирусом определяет эпидемиолог вместе с семейным врачом.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 31 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

"Человек, который признан как контактное лицо, должен находиться на самоизоляции 14 дней, то есть две недели. Контактных лиц определяет эпидемиолог вместе с семейным врачом, который отправляет человека на самоизоляцию", — сказал Степанов.

Он отметил, что эпидемиолог и врач принимают решение о тестировании контактных лиц, при этом руководствуясь стандартами Минздрава.

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Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, общее их количество достигло 121 215.

Фото: Ro Insider

По материалам: ukrinform.ru