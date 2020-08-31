Минобразования подготовило новые правила дистанционного обучения на карантине

31.08.2020 19:33

Укринформ

Министерство образования и науки подготовило новый проект положения об организации дистанционного обучения в Украине.

Об этом сказал в.и.о. министра Сергей Шкарлет на брифинге о начале нового 2020/2021 учебного года в понедельник, 31 августа, сообщает корреспондент Укринформа.

«С учетом возможности установления в отдельных регионах красного уровня эпидемической опасности Министерство образования и науки подготовило новый проект положения о дистанционном обучении. Он прошел общественное обсуждение, на сегодня визируется в центральных органах исполнительной власти, он предоставлен для ознакомления и я надеюсь, что в ближайшее время он будет согласован Кабинетом Министров Украины», — рассказал Шкарлет.

По его словам, проектом предусмотрено упрощение процедуры организации дистанционного обучения и нормирована реализация смешанного обучения.

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Кроме того, по словам Шкарлета, в документе учтены особенности дистанционного обучения во время карантина.

Как сообщал Укринформ, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что переход на исключительно дистанционную форму обучения будет осуществляться в случае попадания населенного пункта, где находится учебное заведение, в зону красного уровня эпидемической опасности.

Фото: МОН

По материалам: ukrinform.ru