НАПК пригласило Симоненко дать объяснения

31.08.2020 17:08

Укринформ

Национальное агентство по предотвращению коррупции пригласило дать объяснения о возможных нарушениях антикоррупционного законодательства 18 человек, среди них — Петр Симоненко.

Как передает Укриформ, об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"НАПК приглашает 18 человек для дачи объяснений о возможных нарушениях требований Законов Украины "О предотвращении коррупции" и "О политических партиях в Украине", — говорится в сообщении.

Как сообщили в агентстве, чтобы выяснить обстоятельства возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности для предоставления объяснений, НАПК приглашает следующих представителей политических партий: Петра Симоненко ("Коммунистическая партия Украины"), Александра Омельченко ("Украинская партия "Единство"), Николая Катеринчука ("Европейская партия Украины"), Ростислава Кондрика ("Народная сила"), Валерия Пухальского ("Гражданская позиция"), Лидию Шевченко ("Новая демократия"), Андрея Киселева (Альянс "За Социальную Справедливость"), Валентина Зубова ("Народно-трудовой союз Украины "), Николая Поровского ("Республиканская Христианская партия"), Олега Шаповала ("Новая сила"), Андрея Пелюховского ("Сила нации"), Александра Лузана ("Славянская партия") и Антона Котвицкого ("Социал-демократическая партия").

Также в связи с несвоевременным представлением декларации в НАПК дать объяснения пригласили экс-заместителя начальника отдела Департамента обслуживания налогоплательщиков ГФС Наталью Мельникову, экс-директора департамента Министерства экологии и природных ресурсов Елену Думу, бывшего следователя ГУ Нацполиции в Киевской области Михаила Макарука, судью Хозяйственного суда города Киева Оксану Марченко и следователя ГБР Дениса Ковина.

До обнародования информации все упомянутые лица также были приглашены официальным письмом НАПК.

По материалам: ukrinform.ru