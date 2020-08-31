Стерненко говорит, что прокуратура требует его ареста

31.08.2020 17:02

Укринформ

Представитель прокуратуры обратился в Приморский райсуд Одессы с ходатайством об избрании в отношении активиста Сергея Стерненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает Укринформ, об этом Стерненко сообщил в Фейсбуке.

По словам Стерненко, прокурор мотивировал свое ходатайство об аресте тем, что у подсудимого якобы нет поручителей, хотя на самом деле, как сообщил активист, у него есть более двухсот поручителей.

"Прокурор в ходатайстве указывает, что нет у меня поручителей (хотя их уже за две сотни), и он не знает, где я живу. А в конце ходатайства указывает мой домашний адрес. И требует отправить меня в СИЗО", — отметил Стерненко, которому прокуратура инкриминирует совершение преступлений по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Стерненко заметил, что основания для содержания его в СИЗО "непонятные", поскольку "условий меры пресечения не нарушал".

В свою очередь адвокат Стерненка Маси Найем сообщил, что на его подзащитного Стерненко неизвестные совершили 31 августа нападение под Приморским райсудом. "Двое нападавших приехали из другого города (один из них из Черноморска). Оба в тактических кроссовках. Спросил, они для поддержки Сергея. Говорят, что нет. Просто пришли посмотреть. Говорят, что нейтральная сторона. Сергей цел", — сообщил адвокат.

Нападение прокомментировал и сам Стерненко в Telegram : "Да, на меня пытались напасть и чем-то облить прямо на входе в суд перед заседанием по сфабрикованному против меня делу".

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Как сообщалось, Приморский райсуд Одессы назначил на 31 августа подготовительное заседание по делу Стерненко, которому 15 июня Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Стерненко 11 июня объявили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Речь идет о событиях 24 мая 2018 года. Тогда двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже — государственную охрану.

30 июля Стерненко сообщил, что суд ограничил ему сроки для ознакомления с материалами уголовного производства в отношении его до 11 августа.

6 июня Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он находится под ночным домашним арестом.

По материалам: ukrinform.ru