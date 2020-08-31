Вакцина от COVID-19 может появиться в Украине в марте 2021 года — Ляшко

31.08.2020 23:13

Укринформ

По самым оптимистическим прогнозам, вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине в марте следующего года.

Как передает Укринформ, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания "UA: Первый".

"Мои оптимистические прогнозы: для массового использования это будет где-то начало марта 2021 года. Это если все то, что проходит клинические испытания, будет зарегистрировано, и будет доказана безопасность и эффективность", — отметил Ляшко.

Он уточнил, что сейчас клинические испытания проходят шесть вакцин — все уже на третьей стадии.

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Ляшко добавил, что по механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19) Украина гарантированно сможет получить вакцины от коронавируса для 20% населения. Это на 8 млн человек.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.

По материалам: ukrinform.ru