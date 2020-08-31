Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Общество
Таисия Слепцова0
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Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Фото

31.08.2020 11:08

Укринформ

На площади Конституции возле Верховной Рады почтили память гвардейцев Игоря Дебрина, Дмитрия Сластникова, Александра Костины и Богдана Дацюка, которые пять лет назад погибли от разрыва гранаты во время столкновений возле парламента.

Как сообщает Укринформ, в церемонии приняли участие родственники погибших, их собратья, руководство парламента и представители Министерства внутренних дел.

Присутствующие на мероприятии почтили погибших минутой молчания, возложили цветы к четырем фотографий погибших.

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Память погибших нацгвардейцев почтили у здания парламента / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

По материалам: ukrinform.ru


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