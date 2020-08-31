Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев
Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев
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31.08.2020 11:08
Укринформ
На площади Конституции возле Верховной Рады почтили память гвардейцев Игоря Дебрина, Дмитрия Сластникова, Александра Костины и Богдана Дацюка, которые пять лет назад погибли от разрыва гранаты во время столкновений возле парламента.
Как сообщает Укринформ, в церемонии приняли участие родственники погибших, их собратья, руководство парламента и представители Министерства внутренних дел.
Присутствующие на мероприятии почтили погибших минутой молчания, возложили цветы к четырем фотографий погибших.
Память погибших нацгвардейцев почтили у здания парламента / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ
По материалам: ukrinform.ru