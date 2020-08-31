Возле Рады почтили память погибших от взрыва гранаты нацгвардийцев

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31.08.2020 11:08

Укринформ

На площади Конституции возле Верховной Рады почтили память гвардейцев Игоря Дебрина, Дмитрия Сластникова, Александра Костины и Богдана Дацюка, которые пять лет назад погибли от разрыва гранаты во время столкновений возле парламента.

Как сообщает Укринформ, в церемонии приняли участие родственники погибших, их собратья, руководство парламента и представители Министерства внутренних дел.

Присутствующие на мероприятии почтили погибших минутой молчания, возложили цветы к четырем фотографий погибших.

Память погибших нацгвардейцев почтили у здания парламента / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

По материалам: ukrinform.ru