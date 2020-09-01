Адвокаты Стерненко заявили о попытке четвертого нападения на активиста

01.09.2020 14:10

Укринформ

Адвокаты активиста Сергея Стерненко подали заявление о преступлении за попытку четвертого нападения на него.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке юридической компании "Миллер", которая защищает Стерненко, сообщает Укринформ.

"Сегодня адвокатами нашей компании подано заявление о преступлении по факту законченного покушения на совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью либо исключительным цинизмом, совершенное группой лиц)", — говорится в посте.

В юрфирме напомнили, что 31 августа возле здания Приморского районного суда города Одессы примерно в 12:50 два человека пытались облить Стерненко неизвестной жидкостью с черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления эти люди скрылись в неизвестном направлении. Их не задержали. На месте присутствовал третий человек, который снимал всё на видео и не пытался убежать. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.

В настоящее время личности всех троих установлены. По информации юристов, мужчина, который снимал видео, привлекается к ответственности за нападение на журналиста Романа Варшанидзе. Тогда его действия были квалифицированы по ч. 2 ст. 345-1 УК Украины (умышленное нанесение журналисту, его близким родственникам либо членам семьи побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности). Дело слушается в Овидопольском районном суде Одесской области.

Как сообщал Укринформ, Стерненко заявил о попытке нападения на него перед началом подготовительного заседания в Приморском районном суде Одессы 31 августа.

Стерненко объявили подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

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Речь идет о событиях, произошедших 24 мая 2018 года, когда два злоумышленника напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее — государственную охрану.

6 июня 2020 года Стерненко изменили меру пресечения — до 21 сентября он находится под ночным домашним арестом.

По материалам: ukrinform.ru