Более 650 тысяч доз: Украина закупит четыре вакцины против гриппа

01.09.2020 17:47

Укринформ

В Украину будет поставлено 665 000 доз вакцин от гриппа.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщает Центр общественного здоровья.

"К эпидсезону 2020 — 2021 годов в Украину будет поставлено: 500 000 доз вакцины VAXIGRIP TETRA (производитель Франция, четырехвалентная); 45 000 доз вакцины Инфлувак (производитель Нидерланды, трехвалентная); 100 000 доз вакцины ДжиСи Флю (производитель Республика Корея, трехвалентная; 20 000 доз вакцины ДжиСи Флю Квадривалент (производитель Республика Корея, четырехвалентная)", — говорится в сообщении.

В ЦОЗ отметили, что в этом году вакцины были разработаны с учетом прогноза ВОЗ относительно циркуляции следующих штаммов: вирус, подобный A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; вирус, подобный A/Hong Kong /2671/2019 (H3N2); вирус, подобный В/Washington/02/2019 (линия B Victoria); вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии в этом эпидсезоне, соответственно, четырехвалентная — от четырех.

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По данным Центра общественного здоровья, в течение прошлого эпидемического сезона гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн украинцев, или 12,9% населения, 63% из них дети в возрасте до 17 лет. От осложнений гриппа в прошлом эпидсезоне умер 71 человек.

Также в ЦОЗ проинформировали, что в прошлом эпидсезоне в Украину было поставлено 500 000 доз вакцин от гриппа, однако вакцинировались лишь 238 079 человек (0,6% населения), доля детей среди вакцинированных составляет 10,5%.

Как сообщал Укринформ, Министерство здравоохранения внесет изменения в порядок обеспечения учреждений здравоохранения лекарственными средствами, которыми предусмотрена возможность закупки медучреждениями вакцины против гриппа первоочередно.

По материалам: ukrinform.ru