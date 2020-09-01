COVID-19: как действует иммунитет, как мутирует вирус и сколько будут драть за вакцинацию?

Аналитика

01.09.2020 22:43

Укринформ

Из этих вопросов возникают следующие. Можно ли рассчитывать на «коллективный иммунитет»? И как часто надо будет вакцинироваться?

По состоянию на первый день осени в мире зафиксировано 25,6 миллиона случаев коронавируса, в Украине — 123 тысячи. Такие цифры уже ни у кого не вызывают удивления или панических настроений, хотя и постоянно продолжают расти. По правде говоря, все мы очень бы хотели услышать ответ на вопрос: «Когда это все закончится?» Но похоже, его мы получим не скоро. Но ответы на другие вопросы о COVID-19 становятся все более понятны, хотя еще не окончательными.

Повторные случаи заражения все-таки возможны, но симптомов у инфицированных пока нет. Так может, это благодаря иммунитету?

Едва ли не основной из них — насколько следует остерегаться повторного инфицирования COVID-19? Еще в начале мая во Всемирной организации здравоохранения такую ​​вероятность отрицали, объясняя, что повторные положительные результаты тестов на COVID-19 у людей, которые им переболели, вызваны остатками вируса, который отложился в легких. Правда, там замечали, что иммунитет к коронавирусной инфекции еще недостаточно изучен, чтобы утверждать об отсутствии риска повторного заражения.

Теперь же сообщений о повторном инфицировании появляется все больше — причем из разных стран. В Гонконге сообщили о первом подтвержденном случае повторного инфицирования 33-летнего мужчины — через 4,5 месяца с момента первого заражения. Исследователи из Гонконгского университета установили, что этот случай — истинное повторное заражение, а не положительный результат из-за затяжной первой инфекции, и опубликовали эти данные в медицинском журнале Clinical Infectious Diseases, пишет NBC News.

В первый раз у мужчины были легкие симптомы болезни, а во второй симптомов не было вовсе. «Иммунный ответ не позволил болезни осложниться», — считает Акико Ивасаки, иммунолог из Йельского университета. По ее словам, это своего рода хрестоматийный пример того, как должен работать иммунитет.



Федор Лапий

Комментируя этот случай «Украинской правде», иммунолог Федор Лапий также замечает, что ключевой тезис в этом случае "отсутствие симптомов", то есть, возможно, иммунитет работает на то, чтобы не было негативной реакции организма при повторном инфицировании. Однако добавляет, что пока речь идет об отдельных случаях реинфицирования, а общую реакцию нашего иммунитета на COVID-19 еще нужно исследовать. «Например, данные про атипичную пневмонию, возбудителем которой выступает другая разновидность коронавируса, указывают, что иммунитет от этой болезни может держаться годами», — говорит Федор Лапий. Не надо и забывать и о том, что после болезни клетки иммунитета могут запоминать вирус и обеспечивать защиту, о чем Укринформ писал раньше.

Почти сразу после случая реинфицирования в Гонконге стало известно и о повторном заражении двух пациентов в Европе — из Бельгии и Нидерландов, пишет «Громадське» со ссылкой на Reuters. По словам бельгийского вирусолога Марка Ван Ранста, пациентка из Бельгии впервые заразилась COVID-19 в марте, а затем снова другим штаммом коронавируса в июне. Он рассказал, что у женщины, которой более 50 лет, выработалась очень малое количество антител после первого заражения, хотя они, вероятно, ослабили повторное заболевание. Он говорит, что сейчас такие ситуации исключительна, хотя предполагает, что в дальнейшем случаев реинфицирования будет выявлено значительно больше.

Поэтому три ключевых вопроса остаются открыты:

Насколько длителен и надежен иммунитет от COVID-19? В том числе — полученный в результате вакцинации.

Есть ли еще смысл говорить о «коллективном иммунитете», которого мы все ждем чуть ли не с первых недель пандемии?

Насколько достаточно мы изучили механизм действия иммунитета от COVID-19? Ведь есть, как минимум, две его разновидности. И случаи повторного инфицирования не говорят о том, что иммунитет человека совсем не сработал.

Вирус мутирует, но следует не бояться, а готовиться к вакцинации

Хорошая новость в том, что уже можно сказать: мутации коронавируса меняют его. SARS-CoV-2 мутировал и стал более заразным, но одновременно летальность от вызванной им коронавирусной болезни серьезно снизилась, пишет Reuters, ссылаясь на слова старшего консультанта Национального университета Сингапура и новоизбранного президента Международного общества по инфекционным болезням Пола Тамбья. Он говорит, что распространение мутировавашего коронавируса D614G совпало со снижением уровня смертности. Ученый пояснил, что такая особенность присуща большинству вирусов. «Вирус заинтересован в том, чтобы заразить больше людей, но не убивать их, поскольку он зависит от хозяина в качестве источника питания и места проживания», — сказал он.



Стастика ежедневных заболеваний (левая диаграмма) и смертности (правая диаграмма) за все время эпидемии

По словам Марка Ван Ранста, новый коронавирус показал себя более стабильным, чем вирус гриппа, но он все равно мутирует. «Вирусы мутируют, а это значит, что потенциальные вакцины не будут действовать вечно, десять лет или, возможно, даже и не пять. Так же как и против вируса гриппа, их нужно будет модифицировать достаточно регулярно», — сказал он. Вирусолог говорит, что для специалистов, которые создают вакцину, это не сюрприз. «Было бы замечательно, если бы вирус был более стабильным, чем он есть, но природу не пересилишь» — «открывает Америку» эксперт. Ведь отметим, что такой поворот — тоже прогнозировался весной. Ведь уже стало нормой, что от вируса гриппа нужно вакцинироваться каждый год. Теперь, возможно, нам придется привыкать и к регулярной вакцинации от COVID-19.

А сколько это будет стоить?

Сейчас ориентировочная стоимость вакцин разных производителей, которые находятся на третей, завершающей стадии клинических испытаний (проводится на тысячах добровольцев), существенно колеблется — от 3 до 30 долларов за дозу. Самая дорогая — от американской компании Moderna, которая хочет установить цену за курс вакцины против COVID-19 на уровне $ 50-60 (курс предусматривает использование двух вакцин, одна доза — $ 25-30). Это на $ 11 дороже, чем у компаний Pfizer и BioNTech, которые уже заключили соглашение с правительством США о продаже в 600 млн доз вакцин стоимостью $19,5 доза. Дешевой может быть вакцина производства британской компании AstraZeneca, которая подписала предварительные соглашения о поставках с Нидерландами, Германией, Францией и Италией по цене $ 3-4 за дозу.

По словам главного государственного санитарного врача страны Виктора Ляшко, если испытания окажутся успешными, то, по оптимистическому сценарию, серийное производство может начаться в марте 2021 года. Украина же пока получила подтверждение от инициативы COVAX, созданной для быстрого и справедливого доступа вакцин от COVID-19 в мире, и может рассчитывать на получение около 8 миллионов доз вакцин против COVID-19 для групп риска. Вакцинация групп риска, а именно медицинских работников, силовиков и пожилых людей, по словам главного санитарного врача, должна проводиться за государственный счет. Это, конечно, правильная инициатива, а вот всем остальным, как видим, придется быть готовыми выложить из собственного кармана неизвестно сколько. Прогнозы, что это будет сумма около 1000 гривень, звучит не очень убедительно. Особенно, если вспомнить, что за обычный ПЦР-ест некоторые частные клиники в Украине дерут по 100 долларов и выше.

Юлия Горбань, Киев

По материалам: ukrinform.ru