На отдых детей-льготников нашли дополнительные деньги — Рада приняла закон

01.09.2020 14:11

Укринформ

Верховная Рада приняла изменения в бюджет-2020 для финансирования отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки.

Как передает корреспондент Укринформа, Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год "относительно обеспечения оздоровления и отдыха детей, требующих особого внимания и поддержки" (законопроект №3819) поддержали 325 народных депутатов.

"Законопроектом №3819 мы предлагаем дать возможность поехать на оздоровление и отдых в детские лагеря в Карпатах, на побережье Черного и Азовского морей детям-сиротам, детям участников боевых действий, детям с инвалидностью, из малообеспеченных и многодетных семей, на всех тех, о ком должно заботиться государство", — рассказала одна из авторов документа, народный депутат от фракции "Слуга народа" Оксана Дмитриева.

Депутат добавила, что для этого предлагается направить дополнительные средства, которые есть в госбюджете. По словам Дмитриевой, программа будет профинансирована за счет увеличения поступлений с НДС.

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Как отмечается в пояснительной записке, закон предусматривает на 2020 год в приложении №3 к Закону "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" расходы на оздоровление и отдых детей, требующих особого внимания и поддержки, в детских учреждениях оздоровления и отдыха высшей категории не зависимо от форм собственности.

Закупку соответствующих услуг предполагается проводить в порядке, определенном Кабинетом Министров в соответствии с требованиями Закона "О публичных закупках".

По материалам: ukrinform.ru