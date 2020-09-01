Немецкий эксперт рассказал, какие новости труднее всего проверить

01.09.2020 14:20

Укринформ

Текстовые сообщения, в которых факты перемешиваются с мнениями, а также фото и видео, которое сначала появляется в закрытых сервисах обмена сообщениями (WhatsApp, Telegram), труднее всего поддаются верификации.

Такой оценкой поделился фактчекер немецкого информагентства dpa Штефан Фосс в интервью Укринформу.

"Особенно трудно проверить новости, в которых фактологические утверждения и мнения очень перемешаны. Кроме того, происхождение фотографии или видеозаписи часто является технической проблемой. Многие записи сначала распространяются в закрытых сервисах обмена сообщениями (WhatsApp, Telegram) и только потом распространяются через открытые сети, такие как Twitter или Facebook. Это делает почти невозможным определить, кто является автором фотографии или видео", — отметил Фосс.

По его словам, чаще всего в ежедневной работе факчекеры немецкого информагентства dpa проверяют заявления известных деятелей или утверждения, которые распространяются пользователями в социальных сетях. В частности, довольно распространенной является ситуация, когда человеку приписываются выдуманные цитаты или неправильно интерпретируется статистика, например, относительно правонарушений.

"В социальных сетях мы сталкиваемся преимущественно с теми ложными утверждениями, которые распространяются с целью вызвать у людей тревогу или разжечь их гнев. Мы наблюдаем это явление во многих европейских странах. С начала пандемии коронавируса через соцсети, такие как Facebook, YouTube или Telegram, иногда распространяются советы, опасные для жизни", — рассказал немецкий эксперт.

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Он подчеркнул, что разоблачать ложные утверждения в социальных сетях — задача журналистов, каждый из которых должен быть способен применить базовые навыки по цифровому исследованию и верификации. "В будущем большое количество фейков все еще может быть обнаружено с помощью этих основных методов", — убежден Фосс. В то же время он отмечает, что верификация — это постоянное обучение, в том числе с учетом перспективы роста количества и технического совершенства дипфейков.

По материалам: ukrinform.ru