Он ничего не решает – жители ОРДО о Пушилине и ситуации с КПВВ на Донбассе

Жители временно оккупированной территории Донецкой области в социальных сетях пишут, что «глава ДНР» Денис Пушилин на самом деле ничего не решает в вопросе открытия КПВВ на Донбассе. Также люди жалуются на работу так называемого «межведомственного штаба».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на социальные сети, передает НБН.

Как известно, «власти ДНР» не спешат возобновлять полноценную работу КПВВ на линии разграничения на Донбассе. НВФ открывают только КПВВ «Еленовка», и только по определенным дням. Кроме того, действует ряд правил пересечения пункта пропуска. Данная ситуация, конечно же, не нравится жителям ОРДО. Они уже потеряли надежду, что главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин решит вопрос с открытием пунктов пропуска.

«Как-то общался со своими друзьями по поводу праздников. А кто-то из них общался или присутствовал при личном общении с Пушилиным. Мне сказали, что человек он неприятный в общении, и он ничего не решает. Вот такой отзыв», — пишет житель ОРДО.

Кроме того, жители ОРДО пишут, что не стоит ничего ждать от так называемого «межведомственного штаба», который собирает заявки для выдачи разрешений на въезд в «ДНР». Пользователи социальных сетей пишут, что «будет только хуже».

«Будет только хуже, пока они не дойдут до полного абсурда и начнут сами себя пожирать. Мы только напрасно тратим свое время на переписки здесь», — пишут люди.

Пользователи соцсетей пишут, что власти незаконной «республики» уже «дошли до полного абсурда»: КПВВ не открывают из-за коронавируса, но в то же время устраивают в Донецке праздники с концертами.

Кроме того, жители ОРДО считают, «верхом абсурда» все еще закрытие «границы» между «ДНР» и «ЛНР».

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