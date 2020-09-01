Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что она якобы написала обращение в ООН из-за ситуации с дефицитом пресной воды в аннексированном Россией Крыму. По словам коллаборантки, в ООН «конструктивно отреагировали» на ее письмо.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал Поклонской.

Проблема дефицита пресной воды в Крыму по-прежнему остается острой. Из-за этого депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская решила написать письмо Верховному комиссару по правам человека в ООН Мишель Бачелет. В своем письме коллаборантка обвинила руководство Украины в главной проблеме Крыма — дефиците пресной воды. Поклонская заявила, что Киев лишил крымчан пресной воды, и тем самым нарушает права человека. При этом политик ни слова не упомянула, что Крым аннексировала Россия, и согласно международному праву, несет ответственность за оккупированные территории.

Депутат Госдумы РФ заявила, что Верховный комиссар по правам человека в ООН «конструктивно отреагировала» на ее письмо, в котором она рассказала о дефиците водных ресурсов на полуострове. Также коллаборантка заявила, что якобы ООН признала ее статус как представителя Крыма в Госдуме России, и даже больше того – предлагает ей сотрудничество по вопросу водоснабжения аннексированного полуострова.

Напоследок, Поклонская заявила, что руководство Украины должно «набраться смелости вести диалог с крымчанами».

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