ОРДЛО совсем скоро могут бросить на произвол судьбы: Георгий Тука

Заявление члена ТКГ Витольда Фокина о предоставлении «особого статуса» не только ОРДЛО, но и всей территории Донецкой и Луганской областей, а также о всеобщей амнистии, говорит о банальной некомпетентности.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

Так отозвался о последних предложениях украинского представителя в Трехсторонней контактной группе бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, бывший глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука.

По словам Туки, ни о какой всеобщей амнистии боевиков не может быть и речи, так как это может взорвать украинское общество изнутри, и это будет только на руку России.

При этом бывший замминистра выразил сомнение о том, что Кравчук и Фокин действуют самостоятельно. Все говорит за то, что их поступки согласованы с Банковой.

Так же можно объяснить и слова бывшего главы МИДа Пристайко о возможном отказе от возвращения ОРДЛО под контроль Украины.

Все это в итоге приведет к тому, что Донбасс бросят на произвол судьбы, и Россия не преминет этим воспользоваться в своих целях.

Ранее сообщалось о том, что новое заявление Фокина об особом статусе Донбасса взбесило сторонников войны.