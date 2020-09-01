Рада приняла закон о ежегодной индексации алиментов

01.09.2020 14:55

Укринформ

Верховная Рада приняла во втором чтении Закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об исполнительном производстве" (относительно обязанности исполнителя проводить индексацию размера алиментов, определенного судом в твердой денежной сумме).

Как сообщает корреспондент Укринформа, закон поддержал 321 народный депутат.

Документ предусматривает устранение коллизий в законодательстве и частичное уменьшение нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций. Для этого закон вносит изменения в абзац первый ч. 4 ст. 71 Закона "Об исполнительном производстве", в которых на исполнителя возлагается обязанность ежегодно индексировать размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме.

В пояснительной записке отмечается, что одним из способов исполнения обязанности по содержанию является присуждение алиментов в твердой денежной сумме. Семейным кодексом Украины (ч. 2 ст. 184) предусмотрено, что размер алиментов, определенный судом в твердой денежной сумме, подлежит индексации в соответствии с законом.

Читайте также: Кабмин изменил порядок выплаты социальной помощи

Индексация денежных доходов, направленная на поддержание покупательной способности населения в условиях роста цен с целью соблюдения установленного ст. 48 Конституции права по обеспечению достаточного жизненного уровня населения Украины.

Предполагается, что принятие закона будет способствовать: улучшению материального положения лиц, размер алиментов на содержание которых определен судом в твердой денежной сумме; уменьшению нагрузки на госбюджет в связи с сокращением количества получателей социальных выплат и/или уменьшения размера таких выплат; уменьшению нагрузки на местные общие суды и соответствующие суды апелляционной и кассационной инстанций.

По материалам: ukrinform.ru