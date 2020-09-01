Разумков в День знаний напомнил, что парламент работает ради детей

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01.09.2020 13:26

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Днем знаний и подчеркнул, что народные депутаты работают ради детей.

Об этом спикер сказал после открытия четвертой сессии парламента 1 сентября, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы начали нашу работу в 12 часов, потому что сегодня, как и каждый год, это выдающийся день для каждой семьи… Это День знаний. Именно сегодня наши дети пошли в школу. И я хотел бы вам всем напомнить, что все, что мы делаем в этом зале, мы делаем ради детей, детей Украины”, — сказал Разумков и призвал депутатов руководствоваться этим в своей работе.

Как сообщалось, 1 сентября в Украине начался новый учебный год.

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Сегодня Дмитрий Разумков посетил открытие реконструированного Софиевско-Борщаговского учебно-воспитательного комплекса "Специализированная школа I-III ступеней — общеобразовательная школа I-III ступеней".

Разумков посетил открытие реконструированной школы в Киевской области / Фото: Елена Худякова. Укринформ

По материалам: ukrinform.ru