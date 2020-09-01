Родители могут сами выбирать форму обучения для детей — Шмыгаль

01.09.2020 10:19

Укринформ

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что родители могут сами выбирать форму обучения для своих детей.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Правительственный портал, об этом Шмыгаль сказал в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Он отметил, что согласно решению правительства 1 сентября этого года проходит в классической форме в целом в Украине. Однако в "красных зонах" обучение будет проходить дистанционно.

"Сегодня в Украине есть возможность учиться как в традиционной форме, так и дистанционной, экстернатной или домашней. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения", — отметил Премьер-министр.

Читайте также: Для дистанционного обучения к скоростному интернету подключат 2500 школ — Шкарлет

Шмыгаль добавил, что будут продолжать транслироваться телевизионные уроки, чтобы дети в сельской местности могли приобретать знания и пройти обучение дистанционно.

Отдельно Премьер подчеркнул, что из госбюджета регионам выделяется образовательная субвенция, из которой местные органы власти могут осуществлять закупку средств индивидуальной защиты, антисептиков и др.

Читайте также: Всем школам рекомендуется проводить уроки на свежем воздухе – Шкарлет

"Если таких средств не хватает, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений. Владельцами заведений являются местные органы самоуправления и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель и будут контролировать ситуацию в дальнейшем", — сказал Шмыгаль.

Читайте также: Карантин и 1 сентября: Шкарлет рассказал, как будут работать школы и вузы

По словам главы правительства, высшие учебные заведения будут работать так же, как средние и дошкольные. Однако если вуз находиться в "оранжевой зоне", будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

Как сообщал Укринформ, накануне руководитель Министерства образования и науки Сергей Шкарлет призвал учителей не нагружать учеников лишним материалом и сделать этот учебный год безопасным, дружелюбным и понятным для родителей и школьников.

По материалам: ukrinform.ru