СБУ разоблачила группировку, которая "штамповала" паспорта ЕС для нелегалов

01.09.2020 18:00

Укринформ

СБУ разоблачила организованную группу, которая наладила механизм незаконной легализации на территории Украины иностранцев для дальнейшей их переправки в страны Евросоюза.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники изготавливали фальшивые паспортные документы государств ЕС для выходцев из стран повышенного террористического риска из Средней Азии и Ближнего Востока", — рассказали в спецслужбе.

В частности, оперативники задокументировали более 300 эпизодов изготовления фальшивых ID-карточек и загранпаспорта стран Евросоюза. Кроме того, установлено более 20 «оптовых заказчиков» фальшивых документов в 12 регионах Украины.

По данным СБУ, средний объем фальшивых документов составлял от 200 до 320 единиц в месяц. Ориентировочное количество изготовленных злоумышленниками фальшивых документов за период деятельности преступной группы с начала 2017 года составляет почти 4 тысячи.

По результатам спецоперации, проводившейся на территории Черновицкой, Львовской и Тернопольской областей, разоблачены все участники преступной группы, в том числе «оптовый заказчик» — служащий Национальной полиции. Блокирована также работа цеха по изготовлению фальшивых документов.

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"Во время следственных действий правоохранители изъяли у злоумышленников образцы фальшивок, оборудование для их изготовления, большую сумму наличными, полученную от противоправной деятельности, и другие вещи, имеющие доказательственное значение. Все они будут направлены на экспертизу. Кроме того изъято 5 единиц огнестрельного охотничьего оружия, которое хранилось без соответствующих разрешений и с признаками переоборудования", — уточнили в СБУ.

Сейчас 6 фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам: ukrinform.ru