Сегодня — начало нового учебного года

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01.09.2020 09:21

Укринформ

Сегодня в Украине начало нового учебного года — День знаний.

Об этом сообщает Укринформ.

День знаний — один из главных праздников учебного года — торжественный, волнующий и ответственный. Этот праздник объединяет все общество — от самых маленьких, тех кто впервые пойдет в школу и станет первоклассником, до серьезных старшекурсников — тех, кто стоит на пороге взрослой жизни.

День знаний в Киеве / Фото: Евгений Котенко. Укринформ

Вместе с тем, в этом году свои особенности будет иметь не только начало учебного года, но и сам образовательный процесс. Так, Министерство здравоохранения разработало общие правила работы школ с 1 сентября. Одно из них — обязательное измерение температуры работников школы. При температуре 37,2 и выше их не будут допускать к работе.

Для учащихся 5-11 классов передвигаться и заходить в помещение школы можно только в маске, но во время занятий ее можно будет снять. В то же время ученикам 1-4 классов передвижение по помещениям учебного заведения разрешено без использования маски.

В регионах «оранжевой» зоны педагогам рекомендуется использовать защитные щитки, а в «зеленой» или «желтой» — просто придерживаться соответствующей дистанции.

Перед началом занятий преподаватель должен опросить учеников о самочувствии.

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В случае подтверждения коронавируса у кого-то из учеников весь класс должен пойти на самоизоляцию.

Дозаторы с антисептиками должны находиться только на входе в учебное заведение. А в дальнейшем после каждого урока дети должны мыть руки с мылом.

Кроме того, рекомендуется проводить все занятия в одном кабинете, а при возможности — на свежем воздухе.

В свою очередь Министерство образования и науки совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) запускает информационную кампанию «Школы, мы готовы». Цель кампании — проинформировать учителей и администраторов школ, учащихся и родителей о правилах и условиях безопасного обучения в условиях пандемии COVID-19 в учебном году 2020/2021. А также — привлечь учителей, родителей и учеников к использованию и распространению лучших практик безопасного обучения в новой реальности.

По материалам: ukrinform.ru