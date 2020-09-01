Школы, рынки не работают: в одном из населенных пунктов «ЛНР» ввели строгий карантин

В поселке Славяносербск (Луганская область) оккупационные «власти ЛНР» ввели строгий карантин в связи с распространением коронавируса. Как сообщает информационный ресурс «Донбасский кейс», коронавирусом заболели сотрудники местной центральной больницы. Кроме того, контакты заразившихся охватывают до 300 человек. Из-за этого «власти ЛНР» ввели строгие карантинные ограничения.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на Telegram-канал «Донбасский кейс».

Сейчас в Славяносербске не работают рынки, общественный транспорт. Кроме того, жителям поселка запрещено выезжать из населенного пункта. Из-за карантинных ограничений школьники Славяносербска, сегодня, 1 сентября, не пошли в школу. Для них учебный процесс начался в дистанционной форме.

Ресурс пишет, что решение «властей» ввести строгий карантин, не понравилось не только жителям Славяносербска, но и жителям других населенных пунктов ОРЛО. Люди боятся, что карантинные ограничения могут коснуться и других городов и сел ОРЛО. Например, жители Свердловска считают, что их город – следующий кандидат на закрытие. Люди поговаривают, что карантин могут ввести в конце сентября или в начале октября. Кроме того, строгий карантин в Славяносербске породил новые слухи в ОРЛО.

«Пошли слухи, что в связи с карантином могут сократить до 40% работников шахт, которые пока еще функционируют. Также людей пугает, то, что значительно сократились возможности для получения плановой или неотложной медицинской помощи. А кто-то должен отказаться от работы, чтобы во время карантина заниматься дома с ребенком», — пишет автор публикации.

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