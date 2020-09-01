Война другим способом — Безсмертный объяснил, зачем Путину перемирие на Донбассе

Сейчас президенту РФ Владимиру Путину важно сместить внимание с Донбасса на события в Республике Беларусь. Как раз для этого хозяину Кремля и необходимо перемирие в зоне боевых действий на Востоке Украины. Таким мнением поделился экс-нардеп, бывший представитель Украины в ТКГ Роман Безсмертный.

Об этом сообщает НБН, ссылаясь на «Obozrevatel».

При этом Безсмертный отметил, что оккупанты не прекращают обстрелы, несмотря на объявленное перемирие. По словам политика, война на Донбассе продолжается, только «другим способом». Он объяснил, чем это выгодно руководителю РФ Владимиру Путину.

«Режим тишины был нужен только для того, чтобы переориентироваться на события в Республике Беларусь», — сказал Безсмертный.

Кроме того, Безсмертный отметил, что вражеские гранатометы не утихают, также оккупанты применяют стрелковое оружие и с помощью беспилотников забрасывают взрывные устройства на позиции ВСУ.

«Скажите тогда мне, это мир или война другим способом?», — сказал Безсмертный.

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