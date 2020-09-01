В Украине работает 1180 детских домов семейного типа

01.09.2020 10:20

Укринформ

Количество детских домов семейного типа в стране постоянно увеличивается, сегодня их уже 1180 и там воспитывается более 8 тысяч детей.

Об этом, а также о других семейных формах воспитания и государственной поддержке таким семьям рассказал заместитель министра социальной политики Украины Борис Лебедцов в программе "Официальный разговор" телеканала "ДОМ", передает Укринформ.

"Детские дома семейного типа очень быстро развиваются. Если взять и сравнить статистику 2015 года, то их было примерно 900. На сегодня, на 2020 год – 1180 детских домов семейного типа. И количество детей, которые проживают в этих семьях, больше 8 тысяч. Если говорить о приёмных семьях, то их примерно 3200 и проживают в них 6 тысяч детей", – отметил замминистра.

На вопрос ведущей Ирины Твардовской о том, как государство мотивирует граждан на создание детских домов семейного типа, Лебедцов пояснил, что это комплексная работа.

"Это работа и нашего социального работника – и психологическая, и эмоциональная помощь, и направлять эту семью на создание такого дома. Это и помощь в строительстве, я бы хотел отметить, что правительством принято несколько постановлений, в том числе и поддержка детских домов семейного типа, и приобретение жилья, и строительство жилья для детей-сирот, детей, лишённых родительской заботы. На примере этого года: государство выделило 797 млн грн на приобретение жилья. И за 3 года действия этой программы было построено 135 детских домов семейного типа", – подчеркнул Лебедцов.

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Кроме того, он отметил, что в общем по Украине наблюдается приблизительно равная статистика по количеству приёмных семей и домов семейного типа.

По его словам, в двух областях, Харьковской и Днепропетровской — больше всего детей, лишённых родительской опеки, поскольку ещё с советских времён здесь строилось большее количество институциональных учреждений (интернатов – ред.).

Полный выпуск программы «Официальный разговор» смотрите по ссылке.

По материалам: ukrinform.ru