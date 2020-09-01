Украина способна делать 130 тысяч тестов на COVID-19 в неделю — Ляшко

01.09.2020 00:34

Укринформ

Мощности украинских лабораторий позволяют проводить за неделю 130 тысяч тестов на коронавирус.

Как передает Укринформ, об этом сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Общественного вещания "UA: Первый".

"В лабораториях сегодня наши возможности — это 130 тысяч тестов в неделю. В дальнейшем мы дополнительно поставляем автоматические станции для выделения РНК-вируса, а также амплификаторы, и эта мощность возрастет", — сказал Ляшко.

Он отметил, что параллельно растут и мощности частных лабораторий. По словам заместителя главы Минздрава, дополнительно для больниц, оказывающих помощь больным с коронавирусной болезнью, включили лабораторной пакет, который позволит им контактировать с частными лабораториями.

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Ляшко добавил, что по показателям последних недель Украины уже находится на среднеевропейском уровне по количеству тестов на коронавирус.

Как сообщалось, в Украине за последние сутки зарегистрирован 2141 случай заражения коронавирусом, с начала эпидемии общее их количество достигло 121 215.

Фото: CTK Photo/Укринформ

По материалам: ukrinform.ru