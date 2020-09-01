Зеленский поздравил с Днем знаний: Желаю всем всегда 12 баллов и 36,6°

01.09.2020 14:01

Укринформ

Нынешний учебный год особенный, и главный приоритет — безопасные условия во время обучения.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в поздравлении по случаю Дня знаний, опубликованном в Фейсбук.

"Этот год особенный. К традиционному утреннему "возьми "сменку" добавляется "возьми маску". Кроме знакомого «не выкрикивайте – поднимайте руки», говорят «не забывайте и дезинфицируйте руки». А на смену легендарному «не бегайте по коридорам» приходит, «пожалуйста, соблюдайте дистанцию». Безопасные условия во время обучения — главный приоритет. Мы верим, что и педагоги, и родители, и все другие причастные к образовательному процессу будут ответственными”, — подчеркнул Президент.

Он отметил, что нужно сейчас адаптироваться к ситуации, когда и знания, и здоровье являются важны.

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“Желаю всем всегда 12 баллов и 36,6”, — добавил Зеленский.

Он также выразил надежду, что тысячи украинских первоклашек, которые сегодня переступили порог школы, станут в будущем надежной опорой и залогом успешной и процветающей независимой Украины.

Президент также верит, что будущие бакалавры, специалисты и магистры уже через год присоединятся к построению такого государства.

Как сообщалось, в Украине в этом году с 1 сентября обучение начали 4,2 млн учеников, из которых 428 тысяч первоклашек.

По материалам: ukrinform.ru