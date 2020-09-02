В Украине активизировались автомобильные воры, которые придумали новый вид краж из авто.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Злоумышленников интересуют катализаторы, которыми оборудованы все современные автомобили.

Работая в паре, воры поднимают домкратом автомобиль и при помощи аккумуляторной «болгарки» вырезают катализатор. На все про все уходит 5 минут.

За несколько часов злоумышленники могут «нарезать» себе довольно большое количество этих деталей.

В чем же их интерес?

Оказывается, в катализаторах содержится определенное количество драгметаллов, в том числе платина и палладий. Выплавляя их, воры могут «наварить» с одного катализатора до 200 евро.

Собственникам авто следует учесть данное новшество украинских автомобильных воров.

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