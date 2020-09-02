Готовьтесь к худшему: «глава» аннексированного Крыма предупредил жителей полуострова о проблемах с водой
Сергей Аксаенов сообщил, что на полуострове сильная засуха. А это значит, что ничего хорошего крымчан не ждет.
Об этом пишет НБН ссылаясь на Прямой.
«С начала этого года мы говорили, что осадков в Крыму будет мало. Нужно готовиться к худшей ситуации… Сейчас мы начали подавать воды только по графику», — написал Аксенов у себя в Facebook.
Что касается предприятий, которым для работы нужна вода, к примеру автомойки, то они должны перейти на оборотную систему водоснабжения:
«Конечно же, закрывать автомойки мы не собираемся, там не так много воды расходуется. Да и оставлять людей без работы не хотим. Но и у них воду будут подавать только согласно графику».
О ситуации с водой в Крыму заговорил также директор компании «Вода Крыма» Владимир Баженов. По его словам, крымчане народ терпеливый и они смогут справиться с препятствиями:
«Блэкаут мы перетерпели… А значит, перетерпим и это. Мы же крымчане, мы можем терпеть».
Попытался успокоить жителей полуострова и «глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма» Игорь Вайля:
«Сейчас у нас в запасе 96 млн кубометров воды. А когда была засуха в 1994 году, то у нас запас был 27,8 млн кубометров».
Аксенов добавил, что сейчас в «правительстве» оккупированного Крыма рассматривают все варианты, дабы не допустить водной катастрофы:
«Мы должны быть готовы к самому худшему. Мы сейчас разрабатываем различные варианты, чтобы сэкономить, вплоть до самых фантастических: уменьшить объем испарения с водохранилищ».
Помимо этого, Аксенов не отрицает, что в Крыму начнут бурить новые скважины, чтобы самостоятельно обеспечивать полуостров водой.
Напомним, ранее мы писали, что в нескольких районах Крыма ограничили подачу воды.