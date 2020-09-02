Готовьтесь к худшему: «глава» аннексированного Крыма предупредил жителей полуострова о проблемах с водой

Сергей Аксаенов сообщил, что на полуострове сильная засуха. А это значит, что ничего хорошего крымчан не ждет.

Об этом пишет НБН ссылаясь на Прямой.

«С начала этого года мы говорили, что осадков в Крыму будет мало. Нужно готовиться к худшей ситуации… Сейчас мы начали подавать воды только по графику», — написал Аксенов у себя в Facebook.

Что касается предприятий, которым для работы нужна вода, к примеру автомойки, то они должны перейти на оборотную систему водоснабжения:

«Конечно же, закрывать автомойки мы не собираемся, там не так много воды расходуется. Да и оставлять людей без работы не хотим. Но и у них воду будут подавать только согласно графику».

О ситуации с водой в Крыму заговорил также директор компании «Вода Крыма» Владимир Баженов. По его словам, крымчане народ терпеливый и они смогут справиться с препятствиями:

«Блэкаут мы перетерпели… А значит, перетерпим и это. Мы же крымчане, мы можем терпеть».

Попытался успокоить жителей полуострова и «глава госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма» Игорь Вайля:

«Сейчас у нас в запасе 96 млн кубометров воды. А когда была засуха в 1994 году, то у нас запас был 27,8 млн кубометров».

Аксенов добавил, что сейчас в «правительстве» оккупированного Крыма рассматривают все варианты, дабы не допустить водной катастрофы:

«Мы должны быть готовы к самому худшему. Мы сейчас разрабатываем различные варианты, чтобы сэкономить, вплоть до самых фантастических: уменьшить объем испарения с водохранилищ».

Помимо этого, Аксенов не отрицает, что в Крыму начнут бурить новые скважины, чтобы самостоятельно обеспечивать полуостров водой.

Напомним, ранее мы писали, что в нескольких районах Крыма ограничили подачу воды.