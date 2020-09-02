Как украинцы относятся к силовикам

Опрос

02.09.2020 18:19

Укринформ

Среди руководителей правоохранительных органов украинцы хуже всего оценивают деятельность главы министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом сообщил на пресс-конференции по результатам исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Петр Бурковский, сообщает Укринформ.

По его словам, деятельность МВД негативно оценивают 70% граждан.

Также большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов.

В частности, баланс негативной оценки деятельности министра внутренних дел Арсена Авакова составляет 52%, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника — 41%, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого — 40%, Генпрокурора Ирины Венедиктовой — 39%, и.о. председателя Государственного бюро расследований Александра Соколова — 33%, председателя Службы безопасности Ивана Баканова — 30%", — сказал Бурковский.

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Опрос проводился с 3 по 9 июля методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам: ukrinform.ru