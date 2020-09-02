Комитет Рады поддержал законопроект по защите детей от сексуальной эксплуатации

02.09.2020 21:49

Укринформ

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект №3055 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия".

Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов, передает Укринформ.

"В январе 2020 года был создан Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних. Сегодня мы сделали еще один важный шаг для защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия — комитет поддержал проект закона №3055, который приведет украинское законодательство в соответствие с Лансаротской конвенции. Речь идет о целом ряде статей, в том числе и уточнении наказание за детскую порнографию", — отметил он.

Читайте также: Разумков в День знаний напомнил, что парламент работает ради детей

Депутат подчеркнул, что сейчас Украина входит в ТОП-5 стран, где производят детскую порнографию.

"Нелюди, которые эксплуатируют детей с этой целью, очень часто избегают ответственности только потому, что правоохранители не могут квалифицировать преступление. Благодаря внесенным изменениям в законы Украины, преступники будут наказаны не только за половой акт с несовершеннолетним, но и за совершение различных действий сексуального характера и проведения зрелищного мероприятия сексуального характера с участием несовершеннолетнего", — добавил Бакумов.

Читайте также: В КГГА напомнили, что школьники должны проходить медосмотр каждый год

Народный депутат выразил надежду, что соответствующий законопроект Верховная Рада примет за основу.

Текстом законопроекта обнародован на сайте Верховной Рады.

Также Бакумов сообщил, что комитет единогласно рекомендовал парламенту в первом чтении поддержать за основу законопроект №3633. Этот документ предусматривает усиление уголовной ответственности за преступления против журналистов и членов их семей.

По материалам: ukrinform.ru