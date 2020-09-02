Меньше всего негатива среди силовиков у украинцев вызывает глава СБУ

Опрос

02.09.2020 20:43

Укринформ

Руководители правоохранительных органов, которые были назначены впервые при президенте Зеленском, Иван Баканов и Александр Соколов имеют более низкий негативный рейтинг, чем руководители, назначенные до Зеленского — Арсен Аваков и Артем Сытник.

Об этом сообщил на пресс-конференции по результатам исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" аналитик Фонда "Демократические инициативы" Петр Бурковский, передает Укринформ.

По его словам, можно утверждать, что позитивная оценка руководителей СБУ и ГБР является во многом авансом. Он также подчеркнул, что значительная часть граждан вообще не знает, кто возглавляет те или иные правоохранительные органы. Наиболее узнаваемым является Арсен Аваков — о нем ничего не слышали только 3% респондентов. А наименее известен и.о. председателя ГБР — об Александре Соколове ничего не знают 37% опрошенных.

По данным опроса к работе Баканова крайне негативно относятся 17,4% опрошенных, к работе Соколова — 19%, Холодницкого — 22,7%, Венедиктовой и Сытника — 23%, Авакова — 30,6%.

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Опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Были опрошены 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По материалам: ukrinform.ru