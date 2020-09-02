Музеи в вузах: Рада приняла закон

02.09.2020 15:49

Укринформ

Верховная Рада приняла во втором чтении Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению деятельности музеев высших учебных заведений" (№2588).

Соответствующее решение поддержали 326 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Закон закрепляет статус музеев высших учебных заведений, защищает права их работников и создает условия для надлежащей защиты музейных коллекций и развития музейного дела. Документ также унифийцирует терминологии в Законах "О высшем образовании" и "О музеях и музейном деле".

Закон включает музеи в перечень структурных подразделений высших учебных заведений; добавляет в перечень основных должностей научно-педагогических работников высших учебных заведений должности "директор музея" и "научный сотрудник музея". Документ также заменяет устаревший термин "высшее учебное заведение" на термин "заведение высшего образования".

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Документ предоставляет право лицам, обучающимся в заведениях высшего образования, на бесплатное пользование музеем этого заведения.

По материалам: ukrinform.ru