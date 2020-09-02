Низкие зарплаты и отсутствие льгот: военкор РФ возмущен отношением «властей Л/ДНР» к представителям НВФ

Российский военкор Александр Сладков, который освещает жизнь в ОРДЛО, возмущен тем, что представители НВФ получают низкую зарплату. В этом он винит «руководство» самопровозглашенных «Л/ДНР».

Об этом сообщил портал DonPress, сославшись на Telegram-канал Сладкова, передает НБН.

По словам Сладкова, у представителей НВФ так называемой «ДНР» зарплата в 3,5 раза ниже, чем у украинских военнослужащих. Кроме того, он возмущен тем, что «власти Л/ДНР» не приняли «закон» о пенсиях для представителей «народной милиции».

« «Солдат ДНР» получает 15 тыс. рублей в месяц, а у «комбата» в 3,5 раза меньше, чем у такой же категории в ВСУ», — пишет Сладков.

Но, несмотря на низкую зарплату и отсутствие льгот, по словам российского военкора, в «республиках» якобы есть желающие пополнять ряды НВФ.

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