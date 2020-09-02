Перепись населения можно будет провести после преодоления коронавируса — Немчинов

02.09.2020 17:13

Укринформ

Проведение всеукраинской переписи населения имеется в программе действий правительства, но о ней стоит говорить после того, как удастся преодолеть распространение коронавирусной инфекции.

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сказал во время онлайн-брифинга по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы успешно преодолеем коронавирус, в программе действий правительства есть проведение всеукраинской переписи населения. Я имею надежду на то, что мы ее проведем и стилизуем все данные", — сказал Немчинов

Он отметил, что перепись населения проводилась еще в 2001 году, однако есть официальные данные Госкомстата, которые периодически обновляются по научным методикам.

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Пока что правительство при принятии тех или иных решений пользуется именно этими данными. Есть определенные проблемы относительно данных по тем населенным пунктам, где сейчас живут переселенцы, и в г. Киеве, где не все жители официально зарегистрированы.

По материалам: ukrinform.ru