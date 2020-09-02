Рада повысила надбавки на уход за лицами с инвалидностью
Рада повысила надбавки на уход за лицами с инвалидностью
02.09.2020 16:22
Укринформ
Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в статью 3 Закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно повышения лицам с инвалидностью с детства надбавки по уходу" (№2031).
Как передает Укринформ, об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады.
Закон поддержали 330 народных депутатов.
"Законом вносятся изменения в статью 3 Закона Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», которые предусматривают повышение надбавки по уходу за ними", — говорится в сообщении.
Для людей с инвалидностью с детства I группы устанавливается надбавка по уходу за ними.
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Так, лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы: с 1 января 2021года — 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность; с 1 января 2022 года — 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Для людей с инвалидностью с детства, отнесенных к подгруппе Б I группы, — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, устанавливается надбавка по уходу за ними в размере 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Также устанавливается надбавка по уходу за ребенком с инвалидностью подгруппы А.
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На ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 6 лет: с 1 января 2021года — 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет; с 1 января 2022 года — 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет.
На ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2021 года — 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет; с 1 января 2022 года — 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.
По материалам: ukrinform.ru