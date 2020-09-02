Самые фартовые Зодиаки: Павел Глоба назвал главных удачников осени 2020 года

Павел Глоба назвал трех главных представителей Зодиаков, которых ждет удача в осенние месяцы 2020 года.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на volkovysk.by.

Представители этих знаков Зодиака осенью получат уникальный шанс сорвать большой куш.

Овен

Для Овнов осень станет периодом, в котором им предстоит принять важные решения. Астролог советует представителям этого знака находиться в центре событий и проявлять особую внимательность. Гороскоп представляет им уникальный шанс подняться в бизнесе или карьере.

Дева

Девам также светит невероятная удача, особенно им повезет в конце осени. Астропрогноз рекомендует представителям этого знака Зодиака направить всю энергию в нужное русло, отдав себя работе. Вместе с тем Девам следует избегать травмоопасных занятий и быть внимательными на дороге. Хорошим вкладом в будущее станет примирение с недругами и урегулирование старых конфликтов

Стрелец

Для Стрельцов наступает звездный час в вопросах финансов. Они смогут вовремя заметить новые возможности, которые в итоге принесут существенное вознаграждение в денежном эквиваленте. Особенно удачным периодом для Стрельцов будет конец ноября. Астролог советует смело полагаться на интуицию.

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