В Киеве совершили нападение на народного депутата — СМИ
Речь идет о народном избраннике Антоне Полякове, который попал в парламент с фракцией «Слуга народа», а позже вышел из неё.
Об этом передает НБН ссылаясь на Обозреватель.
Издание, ссылаясь на свои источники в полиции пишет, что нападение на Полякова произошло около 5 часов утра, рядом с кафе «Джаз». Оно находится в Шевченковском районе Киева.
На депутата напали две неизвестны, которые нанесли ему телесные повреждения: после избиения они скрылись с места преступления на автомобиле «Toyota».
Правоохранители объявили план «Перехват», дабы задержать преступников.
Известно также, что «скорая», которая приехала к Полякову, предоставила ему медицинскую помощь прямо на месте преступления. Госпитализировать его не стали.
Напомним, ранее мы писали, что Поляков заблокировал подписание «антиколомойского» закона.