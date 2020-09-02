В Киеве совершили нападение на народного депутата — СМИ

Общество
Христина Качоровська0
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Речь идет о народном избраннике Антоне Полякове, который попал в парламент с фракцией «Слуга народа», а позже вышел из неё.

Антон Поляков
Антон Поляков. Фото — censor.net

Об этом передает НБН ссылаясь на Обозреватель.

Издание, ссылаясь на свои источники в полиции пишет, что нападение на Полякова произошло около 5 часов утра, рядом с кафе «Джаз». Оно находится в Шевченковском районе Киева.

На депутата напали две неизвестны, которые нанесли ему телесные повреждения: после избиения они скрылись с места преступления на автомобиле «Toyota».

Правоохранители объявили план «Перехват», дабы задержать преступников.

Известно также, что «скорая», которая приехала к Полякову, предоставила ему медицинскую помощь прямо на месте преступления. Госпитализировать его не стали.

Напомним, ранее мы писали, что Поляков заблокировал подписание «антиколомойского» закона.


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
загрузка...

Похожие материалы

Клименко поручил создать в полиции кадровый резерв руководителей

Таисия Слепцова

Кабмин издал новые правила на время карантина

Таисия Слепцова

В Киеве критическая ситуация: главврач Александровской больницы сделала тревожное заявление

Ник Петров

Добавить комментарий