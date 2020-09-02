В Киеве совершили нападение на народного депутата — СМИ

Речь идет о народном избраннике Антоне Полякове, который попал в парламент с фракцией «Слуга народа», а позже вышел из неё.

Об этом передает НБН ссылаясь на Обозреватель.

Издание, ссылаясь на свои источники в полиции пишет, что нападение на Полякова произошло около 5 часов утра, рядом с кафе «Джаз». Оно находится в Шевченковском районе Киева.

На депутата напали две неизвестны, которые нанесли ему телесные повреждения: после избиения они скрылись с места преступления на автомобиле «Toyota».

Правоохранители объявили план «Перехват», дабы задержать преступников.

Известно также, что «скорая», которая приехала к Полякову, предоставила ему медицинскую помощь прямо на месте преступления. Госпитализировать его не стали.

Напомним, ранее мы писали, что Поляков заблокировал подписание «антиколомойского» закона.