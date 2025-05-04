Как информирует «НБН» со ссылкой на материал «Эспрессо», по мнению политика/дипломата Романа Бессмертного, государство-террорист формирует ударную группировку войск в Беларуси и соседних регионах РФ, то есть тезисы, озвученные Зеленским, соответствуют реальному положению дел.

Исходя из слов Бессмертного, вышеописанные подразделения, если оценить их уровень, подготовку и обеспеченность, вероятно, будут направлены на Балтийское направление, и при возникновении определенных обстоятельств, станут использоваться для удара по Литве, Латвии, Эстонии и Польше.

Данное прогнозирование подтверждается официальной риторикой Северной Кореи и России, касающейся открытого взаимодействия между странами (речь идет о ротации личного состава): Москва и Пхеньян ратифицировали соглашение о стратегическом партнерстве, и, публично заявили — на стороне РФ воюют солдаты КНДР.

Также, в политическом ракурсе, уже очевидно — нарративы которые не прекращает бесконечно проговаривать Дмитрий Медведев (является заместителем председателя Совбеза РФ), указывают, — Москва серьезно рассматривает возможность нападения на страны Североатлантического Альянса.

Кроме того, в Белом дома все чаще стали уверять — США не намерены тратить средства на защиту ЕС, так как скопили большие долги. Предполагается, что Вашингтон может отказаться от гарантий стратегической безопасности в Европе, и это прекрасно слышат в Кремле, так как:

…Ведут подготовку, в том числе, и на плацдарме, который называется Беларусь.

Ранее мы писали о том, что в DeepState сообщали об ухудшении ситуации под Константиновкой.