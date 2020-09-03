ГБР направило в суд 182 обвинительных акта в отношении 213 правоохранителей

03.09.2020 04:49

Укринформ

Государственное бюро расследований году направило в суд 182 обвинительных акта в отношении 213 сотрудников правоохранительных органов.

Об этом во время онлайн-конференции "Граждане и правоохранительная система Украины. Как изменились общественные настроения за год при новой власти" заявил исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов, передает корреспондент Укринформа.

"В этом году ГБР направило в суд 182 обвинительные акты, в отношении 213 сотрудников правоохранительных органов. Из них 101 — это сотрудник Нацполиции, 34 — таможенной службы, 15 — налоговиков, 11 — пограничников, 6 человек — это из учреждений наказаний, 5 — прокуроров, 4 — сотрудники СБУ, другая категория — это еще 37 человек", — сказал Соколов

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Как сообщалось, ГБР расследует 108 уголовных дел по фактам превышения власти и пыток правоохранителями.

По материалам: ukrinform.ru