Кабмин готовит решение относительно помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине и Харьковщине

03.09.2020 10:29

Укринформ

Президент Владимир Зеленский держит на контроле ситуацию с пожарами на Харьковщине и Луганщине и дал задание правительству подготовить решение относительно помощи пострадавшим.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Мы должны давать отпор этой стихии, желаю воодушевления всем пожарным. В такую ​​жару в лесах работать еще труднее. Но своим героическим трудом они спасают жизни. Мы же должны быть готовыми к быстрой реакции на потребности людей — прежде всего к оказанию медицинской помощи, возможностей эвакуации, а далее — финансовой и профессиональной поддержки, чтобы помочь людям вернуться к жизни. Внимательно слежу за ситуацией», — отметил Зеленский.

В ОП рассказали, что Президент держит ситуацию под личным контролем.

Глава государства также выразил искренние соболезнования в связи с гибелью человека в Луганской области и ожидает эффективного решения проблем пострадавших.

Отмечается, что на выполнение задания Президента правительство готовит проект помощи пострадавшим в Харьковской и Луганской областях. В ОП также проинформировали, что вечером на место стихии отправились вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр социальной политики Марина Лазебная.

Чиновники находятся на прямой связи с Офисом Президента, предоставляя в срочном порядке все детали развития пожара.

Как сообщал Укринформ, на Харьковщине 2 сентября вблизи села Воробьевка Двуречанского района возник пожар в лесном массиве, который уничтожил не менее 22 домов. Отселены 33 человека. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га, из них 100 га верхового пожара. По состоянию на утро 3 сентября очаги пожара в населенных пунктах Воробьевка и Гряниковка ликвидированы, продолжается тушение очага лесного пожара на площади около 100 га. Также на Харьковщине 2 сентября вспыхнул пожар в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского района. По данным ГСЧС, его локализовали в тот же день в 20 часов на площади около 30 га. Жертв и пострадавших нет.

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В Луганской области накануне зафиксировали 24 возгорания сухой травы на площади около 1 тыс. 200 гектаров. По состоянию на утро 3 сентября ликвидированы 16 пожаров. С ожогами разных степеней тяжести госпитализированы два человека. Огнем уничтожены 13 заброшенных жилых домов. Продолжается тушение 6 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений на общей площади 945 га в Кременском, Новоайдарском и Станично-Луганском районах.

По материалам: ukrinform.ru