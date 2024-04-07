О том, как глава венгерского правительства поздравил Пеллегрини с результативным финалом на президентских выборах в Словакии, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

В частности, Орбан искренне поздравил нового президента Словакии с убедительным выигрышем, подчеркнув, что он оказался большой победой не только для словацкого народа, но и идентичным достижением для защитников мира во всей Европе.

Премьер Венгрии подчеркнул:

Искренне поздравляю, господин президент!

Следует отметить, что Пеллегрини полагает антироссийские санкции неэффективными в «большинстве случаев», поскольку такие ограничения якобы негативно сказались на населении Словакии. Кроме того, новый словацкий президент подчеркивает необходимость учета влияния таких санкций на экономику ЕС.

Ранее мы писали о том, как Зеленский оценил «заигрывания» Орбана с Трампом.