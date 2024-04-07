О том, что резкое повышение стоимости бензинов не только в Украине, но и мире может произойти, если Иран осуществит свое «обещание» относительно нанесения удара по Израилю, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение, опубликованное в Facebook-профиле Дмитрия Леушкина, являющегося основателем/экс-владельцем сети АЗС «Prime» и одновременно участником/экспертом топливного рынка.

В частности, по мнению Леушкина, стоимость бензинов в Украине вырастет до 65 гривен за литр, если Тегеран совершит атаку на Иерусалим в рамках «мести» за бомбардировку иранского консульства в Сирии.

В соответствии с данными американских спецслужб, растиражированными иноСМИ, Иран составляет план по массированному нападению с применением «Шахедов» и баллистических ракет, а сама атака, судя по всему, состоится до завершения праздника Рамадан (до 9 апреля).

Ранее мы писали о том, что РФ с января получает «баллистику» от Ирана.